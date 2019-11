Lavoro: Ires, calo assunzioni (-5,4%) Fvg primi 9 mesi 2019

(ANSA) - UDINE, 29 NOV - Nei primi 9 mesi 2019 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in Fvg nel settore privato (esclusa l'agricoltura) è diminuito del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-6.400 unità). Lo rileva un'indagine Ires Fvg curata dal ricercatore Alessandro Russo. La significativa crescita delle nuove assunzioni a tempo indeterminato (+2.038; +14,4%), infatti, non compensa le forti flessioni dei rapporti a tempo determinato (-2.657; -5,7%) e soprattutto in somministrazione (-8.843).

Risultano inoltre in aumento sia il ricorso al contratto di apprendistato (+119 unità; +2,2%) sia a quello intermittente (+8,1%; +841 nuovi contratti),dal 2017 utilizzato in alternativa ai voucher. Infine, il lavoro stagionale è in notevole incremento (+2.141 assunzioni; +20,4%), dopo quello del 2017 (18,5%), anche perché si tratta di una tipologia contrattuale non soggetta alle restrizioni previste dal cosiddetto "Decreto Dignità". (ANSA).