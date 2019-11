Poesia: Trieste si prepara a festeggiare 80 anni suo poeta

(ANSA) - TRIESTE, 27 NOV - Trieste rende omaggio al suo poeta più amato, e lo fa con una serie di eventi che si svolgeranno nell'arco di dodici giorni. Claudio Grisancich, poeta dialettale molto noto in Friuli Venezia Giulia, raffinato e di caratura nazionale, compierà 80 anni il 9 dicembre e la città, attraverso un gruppo di amici e varie associazioni culturali, celebrerà il genetliaco dal due fino al 14 dicembre con iniziative letterarie, teatrali, artistiche e di puro divertimento se non addirittura dal sapore goliardico. Si comincia il 2 dicembre al Circolo della Stampa per la presentazione degli eventi, per continuare tre giorni dopo in teatro Bobbio, con "Quasi 80. Un compleanno in anticipo". L'8 dicembre "A pranzo con l'autore" alla Società Triestina Canottieri Adria 1877; il 10 "Un omaggio in versi" in piazza Oberdan con poeti come Mary B.Tolusso e Gian Mario Villalta, che leggeranno versi in onore di Grisancich. Il 14, alla Galleria d'arte Trart sarà inaugurata una mostra ispirata dai versi di Grisancich.