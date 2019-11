Sparatoria Questura: cittadinanza onoraria Trieste ad agenti

(ANSA) - TRIESTE, 26 NOV - "Il 4 ottobre scorso Trieste ha perso due dei suoi figli migliori e tutta la città si è stretta in un forte abbraccio alle famiglie degli agenti della Polizia, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi all'interno della Questura. Trieste non li dimenticherà mai. Come Sindaco, insieme a tutta l'Amministrazione comunale, onoreremo il loro sacrificio con la Cittadinanza Onoraria alla Memoria che consegneremo alle famiglie". Lo annuncia in una nota il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. "Il segretario generale del Comune - aggiunge il primo cittadino - che, interpellato, ha potuto rispondere solo secondo regolamento, ha trovato una via interpretativa che permetterà a questa Amministrazione di onorare, come meritano e come tutti noi e tutta la città vuole, gli agenti Demenego e Rotta". (ANSA).