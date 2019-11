Sanità: rari casi patologia in contemporanea, pazienti salve

(ANSA) - TRIESTE, 26 NOV - Un caso della patologia denominata dissezione aortica è abbastanza raro - a Trieste se ne contano circa 6 l'anno - ancor più raro è che 2 casi analoghi di questa patologia si verifichino in contemporanea. Invece è avvenuto venerdì a Cattinara, nel reparto Cardiochirurgia dove, mentre era in corso un intervento chirurgico a una triestina di 60 anni, si è presentata al pronto soccorso un'altra paziente, di 66 anni, proveniente da Gorizia, con analoghi sintomi. La patologia presenta una mortalità del 10% se non si viene operati entro un'ora.

Le condizioni critiche della seconda paziente non consentivano l'attesa della conclusione dell'intervento in atto ed è stata chiesta la disponibilità esterna a un'equipe. In breve tempo è stata attrezzata la sala operatoria. Entrambe le pazienti sono salve e le loro condizioni sono buone.

Per il primario di Cardiochirurgia, Aniello Pappalardo, "si è sicuri che una equipe è sempre disponibile, ma per un'emergenza acuto è fondamentale la buona volontà delle persone".