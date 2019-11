Furti: rubava portafogli ai colleghi, arrestata operaia

(ANSA) - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE), 26 NOV - Una donna di 42 anni, residente a Codroipo (Udine), è stata arrestata in flagranza di reato per aver rubato denaro dai portafogli di alcuni colleghi. L'operaia, che lavora in un'azienda alimentare di San Vito al Tagliamento (Pordenone), è stata scoperta dai Carabinieri della locale stazione a conclusione di un'attività investigativa avviata nelle scorse settimane. I militari dell'Arma avevano ricevuto alcune denunce di furti commessi all'interno dell'azienda: si trattava di ammanchi dai portafogli lasciati incustoditi negli spogliatoi durante le attività lavorative dei dipendenti. In totale, la donna ha commesso 6 furti per una somma complessiva di circa mille euro. E' stata bloccata dai Carabinieri mentre stava estraendo ulteriori 135 euro da un portafogli di un dipendente.

Nel corso di un interrogatorio ha confessato i reati alla presenza del suo avvocato. Al termine delle formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari. (ANSA).