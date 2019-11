Esof2020: tra mostre e laboratori, attesi 150 appuntamenti

(ANSA) - TRIESTE, 26 NOV - Saranno oltre 150 gli appuntamenti aperti al pubblico di 'Science in the city festival', iniziativa che accompagnerà Esof2020, ospitato a Trieste a luglio prossimo.

Alcune anticipazioni sono state presentate, oggi a palazzo Gopcevic, dal Champion di Esof2020, Stefano Fantoni, dal Science In The City Programme Manager, Paola Rodari, e dall'assessore del Comune di Trieste, Serena Tonel. Nell'occasione è stato lanciato anche il nuovo sito internet scienceinthecity2020.eu dove verranno pubblicati gli incontri. Il Festival, ancora aperto ad ulteriori proposte e il cui programma sarà chiuso a febbraio, si terrà dal 27 giugno all'11 luglio e sarà ospitato in varie zone della città con diversi format come mostre, show, workshop, caffè letterari, visite guidate, laboratori e concerti. "Ci sarà - ha assicurato Fantoni - anche il Miur che sarà presente con uno stand e con il ministro". "Esof2020 - ha aggiunto Tonel - è una grandissima opportunità per la nostra città".(ANSA).