Enogastronomia: Fvg capitale mondiale con Iwinetc nel 2020

(ANSA) - UDINE, 26 NOV - Il Friuli Venezia Giulia sarà la capitale dell'enoturismo in occasione della 12/a edizione di uno degli eventi più importanti a livello mondiale per l'industria del turismo enogastronomico, l'Iwinetc, International Wine Tourism Conference, in programma dal 24 al 26 marzo, a Trieste.

L'evento, durante il quale oltre 250 esperti internazionali avranno l'opportunità di confrontarsi con colleghi provenienti da tutto il mondo e di visitare alcune zone del territorio e anche la città di Udine, dove si svolgerà la serata conclusiva, è stato presentato oggi nel capoluogo friulano da Lucio Gomiero, direttore generale di PromoTurismoFVG, affiancato dall'ideatore ufficiale di Iwinetc, Anthony Swift di Wine Pleasures. Terza destinazione italiana a ospitare l'appuntamento dopo Perugia nel 2012 e la Sicilia nel 2017, il Fvg è stato designato dal comitato di Iwinetc lo scorso marzo. In calendario 30 appuntamenti tra conferenze, workshop, degustazioni e itinerari per scoprire il patrimonio enogastronomico del Fvg. (ANSA).