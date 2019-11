Violenza donne: Questura Trieste,non cala quella in famiglia

(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - Si sono dimezzate nei primi 10 mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2017 le denunce per violenza sessuale nella provincia di Trieste, passando da 54 a 26. In calo anche le minacce, da 263 a 220. Stabili invece le denunce per atti persecutori, da 61 a 63, e in lieve aumento i maltrattamenti in famiglia, da 78 a 83. Sono i dati diffusi dalla Questura di Trieste sui reati "spia" della violenza in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Per quanto riguarda gli ammonimenti del Questore, a fronte di un numero quasi invariato di istanze per stalking (da 23 a 24), nel 2019 sono stati emanati 15 provvedimenti per violenza domestica. Oggi il camper della campagna della Polizia "Questo non è amore", punto di ascolto e informativo mobile, ha fatto tappa a Trieste per sensibilizzare contro la violenza di genere.

Inoltre, fino a domani le finestre del primo piano della sede del Consiglio regionale del Fvg a Trieste saranno illuminate di rosso. (ANSA).