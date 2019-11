Mobile: a.d. Snaidero, fatturato in crescita anche nel 2020

(ANSA) - UDINE, 23 NOV - "Il fatturato crescerà anche il prossimo anno, e, considerando che Snaidero è un gruppo consolidato di varie società e diversi brand, la sola parte relativa al brand Snaidero crescerà intorno al 10%". Lo ha dichiarato oggi all'ANSA Massimo Manelli, a.d. Gruppo Snaidero presente in 86 Paesi di tutto il mondo, che da oltre 70 anni progetta e realizza cucine. "Il fatturato consolidato sarà intorno ai 130 milioni ci sarà una forte crescita del brand Snaidero e la redditività sarà in linea con il piano industriale". Il mercato italiano resta importante ma Snaidero punta "a raggiungere in tempi brevi l'80% del fatturato consolidato grazie ai mercati esteri". Per Manelli occorre "far ripartire il mercato interno, che non crescerà se non si passa attraverso una impennata dei redditi individuali e una ripresa del settore delle costruzioni o delle ristrutturazioni, il mercato non crescerà. E la leva fiscale in questo è centrale".

