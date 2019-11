Tentato rubare rame, due arresti a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 22 NOV - Gli agenti della polizia hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso un cittadino rumeno, di 40 anni, e uno albanese, di 31 che avevano tentato di rubare rame da un container che si trova in un piazzale di una ditta in via Caboto. I due sono stati però notati da un addetto alla vigilanza che ha avvisato la sala operativa della Questura.

Sul posto sono giunti due equipaggi della Squadra Volante che hanno bloccato i due.

Gli agenti hanno inoltre trovato conficcato in un albero un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri, forse utilizzato dai due e che è stato sequestrato insieme con una torcia frontale in uso al cittadino albanese. Accompagnati in Questura, i due stranieri sono stati tratti in arresto e chiusi nella Casa circondariale. (ANSA).