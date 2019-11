Cinema: dipinti Vesna Pavan in film 'Give them wings'

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Alcuni quadri di Vesna Pavan, poliedrica artista di origini friulane e milanese di adozione, sono stati selezionati per la scenografia del film 'Give them wings', prodotto da Sean Cronin, Paul Hodgson e Ian Carter e Lorenzo Carvelli, la cui uscita nelle sale anche in Italia è prevista nel 2020.

Per valorizzare le ambientazioni dei personaggi principali il direttore della scenografia ha scelto alcune opere della Pavan tra cui: Mony Money, New Life, CCCP, Ritratto, Orient e Number.

La sceneggiatura, tratta dall'omonimo libro, narra la straziante autobiografia del paraplegico Paul Hodgson, tifoso di calcio, la cui vita è condizionata dal rifiuto del padre Norman, che non è mai riuscito ad accettare la sua disabilità. In seguito l' interruzione della burrascosa relazione con Jane, assistente sanitaria incaricata di occuparsi di sua madre Alice, malata di Alzheimer, e la successiva morte di Alice stessa lasceranno il giovane in un turbine di debiti e disperazione.

Solo grazie al sostegno degli amici, soprattutto Ian, e alla passione per la sua squadra Paul riuscirà a riprendere in mano la sua vita e ricostruirà anche il rapporto con suo padre.

Ambientato nella cittadina di Darlington nel nord del Regno Unito, Give them wings è diretto dall'attore e regista Sean Croning e vede la partecipazione di attori inglesi tra cui Bruce Payne, Debra Stephenson, Jonhatan Hansler, Toyah Willicox, Bill Fellows e il giovane Daniel Watson nel ruolo di Paul. La direzione della fotografia è di Tero Saikkonen. (ANSA).