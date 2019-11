Tampona ciclista e scappa, denunciato anziano

(ANSA) - UDINE, 19 NOV - Un anziano, di 81 anni, residente a Pasian di Prato ma domiciliato a Tavagnacco (Udine), è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Udine per aver causato un grave incidente stradale ed essersi dato alla fuga senza prestare soccorso. E' accusato di omissione di soccorso, fuga e lesioni stradali gravissime.

L'incidente si è verificato sabato sera a Tavagnacco.

Un'auto, Fiat Panda, aveva tamponato un ciclista, di 55 anni, senza fissa dimora, che viaggiava in direzione della frazione di Feletto Umberto. L'automobilista si era dileguato senza fermarsi. Soccorso dai sanitari, il ciclista è stato trasferito in codice rosso in ospedale a Udine dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Le indagini sono state avviate dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Udine e della stazione di Feletto Umberto. Ascoltate le testimonianze e visionate le immagini delle telecamere, i militari dell'Arma sono risaliti all' identità dell'automobilista. La vettura è sotto sequestro.