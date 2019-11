Incidenti stradali: auto contro recinzione, morta conducente

(ANSA) - UDINE, 16 NOV - Una donna di 59 anni è morta all'alba di oggi in un incidente stradale a Taipana (Udine).

Illesa la figlia, 16 anni, che sedeva al suo fianco. Secondo una prima ricostruzione la donna era al volante dell'auto che dalla frazione di Monteaperta stava percorrendo la strada verso Taipana o Nimis quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La vettura è andata a sbattere contro il muro di recinzione di un'abitazione. Per la conducente non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. (ANSA).