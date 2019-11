Fincantieri: ex-Stx. Inviate controdeduzioni a Antitrust Ue

Maltempo nel Nord Italia: la neve paralizza il Piemonte, l'Alto Adige e il Bellunese. FOTO

Black out, strade chiuse e numerosi disagi in diverse località colpite da intense fioccate. Allerta anche in Valtellina nelle zone dei dissesti. Imbiancati non solo i centri in montagna ma anche città come Domodossola - MAREA A VENEZIA: AGGIORNAMENTI - FRANE IN LIGURIA