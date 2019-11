Auto contro la vetrina, furto di griffe da 100 mila euro

(ANSA) - SACILE (PORDENONE), 15 NOV - Hanno usato un'auto come ariete per distruggere la vetrina di un negozio di abbigliamento riuscendo a rubare e poi fuggire con abiti griffati per un valore di 100 mila euro. E' successo la notte scorsa a Sacile (Pordenone): attorno alle 2.20, i Carabinieri sono stati chiamati dai vicini che hanno udito un frastuono e hanno visto alcune persone fuggire precipitosamente dopo aver fatto razzia di vestiti in un negozio del centralissimo viale Zancanaro. I militari dell'Arma stanno visionando i sistemi di video-sorveglianza, i dispositivi per la lettura delle targhe e stanno vagliando alcuni elementi rinvenuti nella zona del furto.

