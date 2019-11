Festival: via a Suns Europe, arti lingue minorizzate

(ANSA) - UDINE, 14 NOV - Saranno le cantautrici Eneritz Furyak del Paese Basco e la friulana Michela Franceschina a inaugurare il 15 novembre il quinto Suns Europe, Festival internazionale delle arti in lingua minorizzata, i cui primi appuntamenti sono in programma in Friuli, tra Romans d'Isonzo e Lavariano. La manifestazione, promossa dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario di Regione, Arlef, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana), e della Fondazione Friuli, prenderà il via domani nell'ambito della 186/a Fiera di Santa Elisabetta "Sagra Tradizionâl dal Dindiat" di Romans d'Isonzo, con Pro Loco. Il giorno seguente, in serata, Eneritz farà il bis all'auditorium di Lavariano assieme alla friulana Silvia Michelotti. Il grande concerto finale del festival si terrà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 30 novembre. (ANSA).