Wartsila: Fim-Fiom-Uilm in presidio a Trieste contro esuberi

(ANSA) - TRIESTE, 13 NOV - Uno sciopero di otto ore è stato proclamato per oggi da Fim-Fiom-Uilm, da questa mattina in presidio davanti alla sede del Consiglio regionale, a Trieste, in concomitanza con l'incontro per Wartsila Italia, multinazionale dei grandi motori marini, che si è tenuto in Consiglio regionale alla presenza degli assessori regionali alle Attività produttive e al Lavoro, Sergio Bini e Alessia Rosolen.

L'obiettivo, spiega il segretario generale della Uilm Trieste, Antonio Rodà, "è quello di fare il punto sulle prospettive future e capire se l'ennesimo annuncio di esuberi fatto dalla multinazionale finlandese avrà degli effetti o meno su Trieste e quali siano le prospettive industriali per il 2020 visto che si prospetta un futuro di cassa integrazione". In presidio, sempre in piazza Oberdan, anche per i metalmeccanici della Usb di Trieste che hanno proclamato uno sciopero generale del comparto industriale lavoro privato. (ANSA).