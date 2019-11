Cciaa: VG, saldo imprese a +0,13% in terzo trimestre 2019

(ANSA) - TRIESTE, 11 NOV - Al giro di boa del terzo trimestre del 2019, nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Venezia Giulia la situazione è in linea con il trend positivo che si sta rilevando anche nel resto della Penisola. A dirlo sono i dati diffusi da Unioncamere-InfoCamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane tra luglio e settembre 2019. Se a livello nazionale il bilancio fra le imprese nate (66.823) e quelle che hanno cessato l'attività (52.975) fa registrare un saldo attivo di 13.848 unità in più rispetto alla fine di giugno, segnando così un tasso di crescita del trimestre del +0,23%, in ambito locale si registrano nel territorio di Trieste 186 nuove iscrizioni contro 151 cessazioni totali (con un tasso di natalità dell'1,15%), mentre nella ex provincia di Gorizia, si riscontra la conclusione del trimestre in perfetto equilibrio con 120 iscrizioni e cessazioni. Nel complesso, la Venezia Giulia cresce dello 0,13%. (ANSA).