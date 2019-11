Azienda Pordenone collabora a produzione razzi per ditta Usa

(ANSA) - PORDENONE, 11 NOV - La Multiax International CNC Srl di Brugnera sta realizzando parti di un razzo per la Virgin Orbit (Usa) che fornisce servizi di lancio per satelliti medio/piccoli. In queste settimane sta ultimando lo sviluppo di un modello di razzo lanciato da un Boeing 747 modificato, in quota. Il razzo Virgin Orbit è, più propriamente, un veicolo di lancio orbitale a due stadi denominato LauncherOne. Il progetto prevede un razzo in grado di portare carichi tipici dei piccoli satelliti di 300 chilogrammi, in orbita eliosincrona a 500 chilometri. A fine 2018 Multiax ha ricevuto un ordine da Virgin Orbit per la fornitura di un centro di lavoro CNC per realizzare - soprattutto tagli e fori - moduli del razzo LauncherOne.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti. (ANSA).