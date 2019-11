Uccise fidanzata: cominciato processo d'appello a Trieste

(ANSA) - UDINE, 8 NOV - E' cominciato stamani in Corte d'Assise d'Appello a Trieste il processo d'appello nei confronti di Francesco Mazzega, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Nadia Orlando, 21 anni di Vidulis di Dignano (Udine). L'uomo è in aula. L'udienza si è aperta con la relazione del consigliere relatore. Al momento la Corte è riunita in camera di consiglio per discutere di alcune questioni preliminari. Poi la parola dovrebbe passare alle parti, Procuratore generale, parti civili e avvocati della difesa, per la discussione dell'appello. (ANSA).