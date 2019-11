Fincantieri: Dado, senza Vard Ebta sarebbe a doppia cifra

(ANSA) - TRIESTE, 8 NOV - "Senza Vard cruise l'Ebta di Fincantieri sarebbe a doppia cifra". Lo ha detto il Cfo di Fincantieri, Giuseppe Dado, rispondendo alle domande degli analisti su Vard, durante una conference call in cui sono stati presentati i risultati del gruppo al 30 settembre. Prosegue quindi la profonda riorganizzazione della controllata del Gruppo triestino, ha spiegato il Cfo, dopo il cambiamento del management. "Il nostro obiettivo è quello di garantire i tempi di consegna per il 2019 nel settore cruise e offshore", ha sottolineato, ricordando lo sforzo finanziario portato avanti dal Gruppo. Dado ha quindi precisato che "al momento non parliamo di numeri per il 2019" e ha ribadito che si lavora "per migliorare il trend". Il piano di riorganizzazione di Vard, ha aggiunto, verrà presentato con i risultati del Gruppo del 2019. Malgrado la performance negativa della controllata che pesa sui conti della società, conclude, "i fondamentali del Gruppo rimangono forti sotto tutti i punti di vista. (ANSA).