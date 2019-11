Cultura: Fedriga, Roma celebra Aquileia ricchezza nazionale

(ANSA) - TRIESTE, 8 NOV - "Roma celebra Aquileia quale ricchezza nazionale così che, per entrambe le città, questa esposizione sarà un'opportunità di reciproca conoscenza". Il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, ha preso parte oggi a Roma alla presentazione della mostra "Aquileia 2200. Porta di Roma verso i Balcani e l'Oriente", esposizione che sarà aperta al pubblico da domani fino al 1 dicembre negli spazi museali dell'Ara Pacis. "Questo luogo è una vetrina di cui Aquileia ha pieno diritto - ha detto il governatore - essendo stata una delle principali protagoniste della storia di Roma. La mostra è un'occasione per far conoscere Aquileia agli italiani e con essa tutto il Friuli Venezia Giulia. Così come Aquileia è stata la porta verso Oriente con la via dell'Ambra, anche la regione, attraverso la nuova via della Seta, è oggi riferimento principale verso quel mondo".(ANSA).