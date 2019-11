Fincantieri:in trimestre ricavi +9,7%, Ebitda cresce (+2,1%)

(ANSA) - TRIESTE, 7 NOV - Ricavi in aumento del 9,7%, pari a 4.254 milioni di euro (3.878 mln al 30/9/18); Ebitda in crescita a 287 milioni (+2,1%; 281 mln) con Ebitda margin del 6,7% (7,3%) che riflette il positivo andamento del settore Shipbuilding (+30,2% nonostante un effetto negativo delle commesse cruise di Vard) e sconta la marginalità negativa del settore Offshore e Navi speciali. Sono i conti del terzo trimestre di Fincantieri, approvati oggi dal CdA, che chiudono con un carico di lavoro complessivo di oltre 32 miliardi di euro e navi in consegna fino al 2027. Il gruppo manifesta risultati operativi positivi e in miglioramento in tutti i comparti sebbene limitati dai risultati negativi della controllata Vard, in fase di riorganizzazione.

L'indebitamento finanziario netto è di 904 milioni (494 mln).

Sulla base del calendario consegne per il resto dell'esercizio (3 navi da crociera consegnate a ottobre) e per i trimestri successivi si prevede un riassorbimento della posizione finanziaria. (ANSA).



Data ultima modifica 07 novembre 2019 ore 19:42