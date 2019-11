Lavoro: manca personale nell'It, Academy forma giovani

(ANSA) - TRIESTE, 6 NOV - "Nel settore dell'It manca personale specializzato e molte aziende cercano soluzioni alternative". Per ovviare a questa carenza, "il nostro gruppo organizza delle Academy", per "sviluppatori software e consulenti in ambito applicativo" e "rivolte a giovani talenti che vengono inseriti in un percorso formativo ad hoc per poi farli crescere in azienda". Lo spiega in un forum all'ANSA, Alessia Predieri, responsabile sviluppo H.R. del Gruppo Euris di Trieste, specializzato in consulenza informatica che in Italia conta 5 sedi (Bologna, Milano, Padova, Udine) e più di 450 dipendenti. "Negli ultimi anni - sottolinea - abbiamo organizzato più di una ventina di Academy, per formare e trasmettere i nostri valori e più del 50 per cento delle persone che frequentano il corso vengono poi assunte con contratti stabili". (ANSA).