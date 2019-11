Maltempo: allerta gialla in Fvg per piogge intense

(ANSA) - TRIESTE, 5 NOV - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta di color giallo dalla mezzanotte di ieri e fino alle ore 8 di domani, per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense previste a partire dalla mezzanotte di oggi. Previste per oggi precipitazioni da abbondanti ad intense, in particolare sulla fascia orientale. In quota soffierà vento da sud o sud-ovest sostenuto, su bassa Friulana e costa, soffierà invece vento di Scirocco sostenuto che girerà a Libeccio in serata. Previste precipitazioni nevose attorno ai 2200 metri circa. Per domani, invece, sarà possibile qualche pioggia o qualche locale rovescio o temporale, più probabili a est. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare un innalzamento dei corsi d'acqua, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità, nonché possibili mareggiate. (ANSA).