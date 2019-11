Alpinisti bloccati: raggiunti dai soccorritori

TRIESTE

(ANSA) - TRIESTE, 2 NOV - Sono stati raggiunti da due tecnici del Soccorso alpino e speleologico i due alpinisti rimasti bloccati in quota ieri. I due operatori hanno raggiunto in un'ora di cammino la vetta della Cima dei Preti intorno alle 12.50, dopo esser stati portati in volo al bivacco Greselin con l'elicottero della Protezione Civile. Dalla cima si sono diretti per cresta verso Nord lungo la via dei Triestini e finalmente hanno raggiunto la cordata di alpinisti, composta da due giovani, un maschio e una donna. È stato dal telefono cellulare della giovane che è partita la richiesta di soccorso tramite l'applicazione Georesq, richiesta che è arrivata alla stazione di soccorso di Pieve di Cadore. Una squadra è partita a piedi basso verso il bivacco Greselin affrontando 1200 metri di dislivello per portare altri generi di conforto e abbigliamento, composta da soccorritori del Soccorso Alpino Valcellina e da Vigili del Fuoco. All'operazione di soccorso contribuiscono anche la Protezione Civile e i Carabinieri di Cimolais. (ANSA).

(ANSA) - TRIESTE, 2 NOV - Due alpinisti hanno chiesto l'intervento del Soccorso Alpino dopo aver trascorso la notte in quota, dove sono rimasti bloccati a causa del maltempo. I due si trovano sulla cresta della Cima dei Preti, nelle Dolomiti Friulane, a una quota di circa 2500 metri, sulla via dei Triestini, lunga ed a tratti esposta traversata della cresta della cima suddetta. La chiamata di richiesta di soccorso è arrivata questa mattina al NUE112 alle squadre del Soccorso Alpino della stazione Valcellina. Al momento sta nevicando e non è certo che l'elisoccorso del SUEM di Pieve di Cadore possa alzarsi in volo, così come quello della Protezione Civile, anch'esso in stato di allerta. Le squadre di terra si stanno però organizzando per di raggiungere gli alpinisti a piedi, intervento che si prevede, comunque, lungo e impegnativo per i soccorritori. Intanto si sta cercando di individuare la loro posizione con i mezzi tecnici a disposizione. (ANSA).



