Turismo: Lonely Planet, Trieste città segreta tra più belle

(ANSA) - UDINE, 31 OTT - Dopo averla indicata come "Italy's next big destination" pochi giorni fa, ora la Lonely Planet nel suo magazine le dedica un servizio di otto pagine firmato da Oliver Smith che la definisce "one of the most secretly beautiful cities in Italy - Una delle città segrete più belle d'Italia". Protagonista è, come già in passato e sempre con Lonely Planet, la città di Trieste. Ospite a maggio di PromoTurismoFVG con il fotografo Philip Lee Harvey, Oliver Smith ha visitato gli angoli più nascosti di Trieste. L'autore ha intitolato il servizio "The winds of change" giocando su due elementi della città: la storia, in un susseguirsi di eventi che hanno ispirato anche diversi scrittori, e la bora, parte integrante della città. Palazzi unici, che raccontano imperi caduti e una multiculturalità viva. Smith racconta del caffè, di piazza Unità d'Italia e di Miramare, concludendo con un focus sulla Trieste "religiosa" e con un dato geografico: "Trieste si trova esattamente al centro dell'Europa".(ANSA).