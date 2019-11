Ferriera: lavoratori, in prossimi mesi 60 posti a rischio

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - "Sono una ventina" i lavoratori della Ferriera di Servola a cui il contratto di lavoro scade oggi. E nei prossimi mesi altri colleghi "rischiano di rimanere a casa" a causa del mancato rinnovo del contratto. Senza lavoro potrebbero rimanere "circa 60 persone da qui a febbraio". E' quanto hanno ribadito oggi alcuni lavoratori della Ferriera di Servola, per la quale la proprietà ha presentato un nuovo piano industriale. I lavoratori si sono dati appuntamento davanti alla Regione, in attesa degli esiti di un tavolo a cui partecipano alcuni assessori regionali, rappresentanti sindacali e la proprietà. "L'azienda ha provato a trovare per noi un ricollocamento in un'altra impresa - spiega Igor Sale, che lavora nel laminatoio da luglio 2018 e il cui contratto scade oggi - al momento però non ci è stato detto quale sia, sappiamo solo che è a circa 50 km da Trieste. Io mi sono reso disponibile ci contatteranno nei prossimi giorni". (ANSA).