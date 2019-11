Anche tra scienziati a donne stipendi bassi e poca carriera

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Anche tra gli scienziati, quello del 'Gender gap', la disparità di trattamenti a seconda che si tratti di uomini o donne, è una questione globale: interruzioni più frequenti nel percorso di formazione, stipendi più bassi, rallentamenti nella carriera dopo il primo figlio, sono elementi di un divario che divide i due generi, al di là di provenienza geografica, cultura e religione. A confermarlo sono i dati del Joint Global Survey che ha intervistato 30mila tra maschi e femmine in oltre 130 paesi. I risultati completi dell'indagine verranno presentati nell' evento finale del progetto "A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing, and Natural Sciences: How to Measure It, How to Reduce It?", a ICTP e SISSA dal 4 all'8 novembre. (ANSA).