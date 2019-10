Ricerca: presidente Ogs, motivazioni Miur non convincono

(ANSA) - TRIESTE, 30 OTT - "Le motivazioni riportate oggi, a nostro avviso, non sono state convincenti. Si è parlato solo di coordinamento, ma i coordinamenti di norma non necessitano di un passaggio in finanziaria". Lo ha detto la presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs) di Trieste, Maria Cristina Pedicchio, che oggi al Miur - insieme con i vertici del Cnr, Ingv, Anthon Dohrn - ha partecipato a un incontro nel corso del quale si è parlato della nascita di un nuovo Istituto del Mare con sede a Roma nel quale potrebbe entrare a fare parte l'Ogs di Trieste. "Se si vuole coordinare e valorizzare la ricerca italiana sul mare o su qualsiasi altro tema - sottolinea Pedicchio in una nota - gli strumenti ci sono e si basano essenzialmente su dialogo, responsabilità condivise e analisi trasparente di cosa si può fare e di chi può farlo, non certo su proposte di disegni di legge portate avanti da pochi interessati, all'insaputa della comunità scientifica". (ANSA).