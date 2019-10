Tlc: Ondatlc realizzerà innovation hub e un centro in Italia

(ANSA) - Klagenfurt (AUSTRIA), 29 OTT - Un 'Innovation Hub' da realizzare nell'area di Roma e una realtà operativa a Trieste per l'assemblaggio di componenti realizzate in Cina "per creare i prodotti finiti soprattutto sulle tecnologie 5G". E' il progetto, a partire dal 2020, di Ondatlc di Klagenfurt (Austria) che nel 2017 ha acquisito l'italiana Onda. Bocche cucite sull' importo dell'investimento. Ondatlc punta a realizzare l'Innovation Hub entro il 2021, creando una decina di posti di lavoro. Sarà un centro di innovazione per giovani ingegneri e informatici per sviluppare nuovi prodotti delle tlc, in collaborazione con operatori del settore in Italia. A Trieste, grazie anche alle facilitazioni del Porto Franco, la Ondatlc realizzerà entro il 2021 un centro per assemblaggio, collaudo e controllo del processo produttivo, delle componenti soprattutto 5G importate dall'Asia. La Onda ha stretto una partnership con Compal (Taiwan). Ondatlc è la prima società in Europa a testare e commercializzare componenti della piattaforma 5G.