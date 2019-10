Terza corsia: Autovie, chiuso per 3 notti nodo di Palmanova

(ANSA) - TRIESTE, 28 OTT - Proseguono i lavori nei cantieri della terza corsia. A partire da questa sera, per tre giorni consecutivi, verrà nuovamente interessato il nodo di interconnessione A23/A4 di Palmanova. Dalle ore 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, e per tre notti consecutive, fino all'alba del 31, chi transita sulla A4 provenendo da Venezia, diretto verso Udine e Tarvisio, dovrà uscire a Palmanova per poi rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4. Nessun problema invece per chi da Venezia è diretto a Trieste. Le chiusure, spiegano dalla Concessionaria, si rendono necessarie per consentire la posa delle 10 travi del cavalcavia provvisorio che insiste sulla direttrice Venezia Udine. Sulla struttura, lunga 14 metri, verrà deviato il traffico in modo da potere completare il raccordo alla terza corsia di tutta la viabilità legata al nodo di Palmanova. Il vecchio sovrappasso verrà demolito e ricostruito. A quel punto il traffico verrà riportato sulla nuova struttura. (ANSA).