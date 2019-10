Droga: quattro giovani arrestati a Pordenone

(ANSA) - PORDENONE, 28 OTT - Quattro giovani sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un pattugliamento notturno di via Revedole, sono stati fermati due veicoli sospetti i cui occupanti sono stati sottoposti a controllo e perquisizione, dopo essere stati visti gettare del materiale dai finestrini. In una siepe poco distante, sono stati recuperati tre sacchetti in plastica trasparente, uno saldato e due aperti, contenenti marijuana, per un peso complessivo di 476 grammi.

Stante la flagranza del reato, i quattro giovani, di età compresa tra 19 e 24 anni, tutti pordenonesi, sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Pordenone a disposizione della locale Procura.

Secondo gli investigatori, lo stupefacente era destinato a rifornire giovanissimi clienti. (ANSA).