Incidenti stradali: auto contro palo luce, due feriti

(ANSA) - TRIESTE, 26 OTT - Due persone, un uomo di 30 anni e una donna, sono rimaste ferite questa mattina all'alba dopo che l'auto su cui viaggiavano, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica in via Salata a Trieste.

Sul posto è giunta la prima squadra della sede centrale del Comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste, che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Il palo pericolante è stato poi rimosso con l'ausilio di un'autogrù e un'autoscala. I due occupanti il veicolo sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118. Sono intervenuti anche Polizia e Polizia locale.(ANSA).