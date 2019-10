Droga: detiene marijuana per spaccio, denunciato minorenne

(ANSA) - PORDENONE, 26 OTT - Un ragazzo di 16 anni, di Pordenone, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura del Tribunale dei minorenni di Trieste per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il ragazzo, sul quale pendeva già una denuncia per illecita detenzione di marijuana, è stato identificato dagli agenti della Squadra Volante a Pordenone nei pressi di un parcheggio.

Successivamente è stato bloccato mentre, con uno zaino in spalla, si recava con una ragazza, anche lei minorenne, alla fermata dell'autobus. Nello zaino gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane con all'interno 42 grammi di marijuana.

In una successiva perquisizione domiciliare, nella camera da letto del ragazzo, dentro un cassetto della scrivania, è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino digitale di precisione.(ANSA).