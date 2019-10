Incidente tra due camion sul RA13,autocisterna perde gasolio

(ANSA) - TRIESTE, 25 OTT - Incidente tra due camion questa mattina sul raccordo autostradale Ra13 all'altezza dello svincolo di Sgonico (Trieste). Uno dei due mezzi, un'autocisterna si è cappottata sul fianco e ha perso il suo carico di gasolio. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste che stanno provvedendo al travaso del gasolio in un'altra cisterna e, successivamente, con l'ausilio di una autogrù, metteranno il mezzo in sicurezza. Sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia stradale e gli operatori dell'Anas. Il traffico è provvisoriamente bloccato sulla carreggiata in direzione Slovenia e viene deviato con indicazioni in loco per permettere la rimozione dei veicoli. (ANSA).