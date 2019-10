Trasporti: Boccia, Trieste 'cerniera' per Paese competitivo

(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - "Dobbiamo diventare come Paese un grande hub centrale tra Europa e Mediterraneo, aperto a Est e a Ovest, e Trieste diventa un modello di cerniera per costruire un Paese competitivo al di là dei cancelli delle fabbriche italiane, perché non possiamo più essere competitivi solo nelle fabbriche. Bisogna esserlo anche fuori e in questo il nodo infrastrutturale logistico diventa un elemento strategico per il Paese". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, arrivando al Forum di Pietrarsa "La sfida del Mercato eurasiatico", promosso da Assofer a Trieste. "Trieste è un nodo di sviluppo a Est e Ovest e a Sud - ha sottolineato - non a caso Assofer indica Trieste, che diventa una città simbolo del Paese con un ruolo di cerniera a partire dal trasporto marittimo, passando per il trasporto ferroviario e quindi arrivando alla logistica". (ANSA).