Cinema: a 40 anni Umanoide, Lado al Trieste Science+Fiction

(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - Ci sarà anche il regista Aldo Lado per celebrare i 40 anni del suo film sci-fi "L'umanoide" (1979), firmato con lo pseudonimo di George B. Lewis, al Trieste Science+Fiction Festival, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre. Il film verrà proiettato il 2 novembre al Teatro Miela in una rara copia d'epoca 35mm proveniente dalla Cineteca di Bologna.

Organizzato da La Cappella Underground, il Trieste Science+Fiction, presentato oggi, celebra produzioni di genere fantastico, con oltre 30 anteprime e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo. Tra gli ospiti anche il regista Brian Yuzna, autore di pellicole cult del cinema fanta-horror degli anni '80-'90, presente in veste di presidente della giuria del Premio Asteroide. Atteso a Trieste anche il 'mago' degli effetti speciali Phil Tippett, vincitore di due Premi Oscar e celebre per il suo contributo visivo a "Il ritorno dello Jedi" e "Jurassic Park", che verrà insignito del Premio Asteroide alla carriera. (ANSA).