Sicurezza: prefetto Trieste, da oggi più Forze dell'ordine

(ANSA) - TRIESTE, 22 OTT - "Trieste è sottocontrollo ed è una città sicura. Ma alla luce dell'ultimo episodio di violenza", ovvero in seguito all'accoltellamento di un 17enne alcuni giorni fa, è stata disposta "una intensificazione delle misure di controllo del territorio attraverso il ricorso dell'impiego di ulteriori risorse, con reparti speciali di Polizia e Carabinieri che andranno a integrare da subito, in particolare nelle ore serali, il dispositivo ordinario di controllo" in "alcune delle aree più degradate". Lo ha detto il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, in seguito alla riunione tecnica che si è tenuta oggi in Prefettura tra i vertici delle Forze dell'ordine. "Fra le zone maggiormente interessate - ha spiegato Valenti - quelle di piazza Goldoni e Largo Barriera". Martedì prossimo, ha poi aggiunto, "si terrà un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza insieme al Comune", per valutare gli interventi che potranno essere adottati dall'amministrazione locale. (ANSA).