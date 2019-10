Musica: Jazz & Wine of Peace con Frisell, Hollan e Reeves

(ANSA) - TRIESTE, 19 OTT - Da Bill Frisell a John McLaughlin, da Dave Hollan a Dianne Reeves, fino a Renato Borghetti e ai rappresentanti della scena jazzistica emergente di oltre Manica, da Nubya Garcia al trio The Comet Is Coming. E' un Jazz & Wine of Peace pieno di stelle quello su cui si sta per alzare il sipario a Cormons (Gorizia). Giunto alla 22/a edizione, il festival, ideato da Circolo Controtempo, si terrà dal 23 al 27 ottobre tra cantine, ville e dimore storiche del Collio friulano e sloveno, dove nascono vini fra i più pregiati al mondo. Oltre 40 gli eventi in calendario tra anteprime, esclusive, progetti speciali, eventi collaterali e collegati all'enogastronomia e degustazioni. Ad aprire la rassegna, il 23 ottobre, sarà il chitarrista e compositore statunitense Bill Frisell. Attesi anche quest'anno migliaia di spettatori da diversi Paesi europei attratti anche dalla proposta culturale del territorio. Nel 2018 erano stati 7.500. (ANSA).