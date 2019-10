Droga: in pullman con 90 grammi di cocaina, due arresti

(ANSA) - UDINE, 19 OTT - Due uomini, un cittadino pachistano di 27 anni e un afghano di 34, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia, a Udine, dopo essere stati trovati in possesso di 90 grammi di cocaina in autostazione a Udine mentre scendevano da un pullman in arrivo da Milano. L'episodio si è verificato la sera del 14 ottobre durante un servizio di osservazione in divisa e in borghese effettuato da personale della Squadra Mobile della Questura di Udine nella zona di borgo stazione. Appena sceso dal pullman in arrivo da Milano via Venezia-Mestre e accortosi della presenza dei poliziotti, il 34enne è tornato a bordo del mezzo e ha consegnato un sacchetto al 27enne che ha tentato di disfarsene, abbandonandolo sotto i sedili delle ultime file del pullman.

Recuperato l'involucro, gli agenti hanno trovato al suo interno 90 grammi di cocaina. La droga è stata posta sotto sequestro insieme a 430 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio. (ANSA).