Agroalimentare:tra laboratori e cene,152 eventi a Ein Prosit

(ANSA) - UDINE, 18 OTT - Un calendario di 152 eventi tra degustazioni guidate, laboratori, itinerari del gusto, mostre-assaggio con i saloni dei prodotti regionali, italiani e della Borgogna e cene stellate degli chef. È tutto pronto per dare il via alla 21/a edizione di "Ein Prosit", manifestazione enogastronomica nata e cresciuta a Tarvisio fino a diventare una delle più importanti rassegne italiane del settore - candidata come "Evento dell'anno" ai The World Restaurants Awards tra i 16 finalisti selezionati - e che per la prima volta sbarcherà a Udine dal 24 al 28 ottobre dopo l'anteprima a Tarvisio il 23. L'iniziativa è stata presentata stamani a Udine. Organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione Fvg, PromoTurismo Fvg e il sostegno di Comune di Udine e Fondazione Friuli, si propone come vetrina della produzione enogastronomica regionale, nazionale e internazionale. Alla manifestazione parteciperanno 55 chef, nazionali e italiani, per un totale di 42 stelle Michelin.