Salute: esperto, esercizio fisico è vero farmaco

(ANSA) - TRIESTE, 14 OTT - "L'esercizio fisico è un farmaco.

E' uno dei farmaci più efficaci che abbiamo a disposizione, a più basso costo e con i minori effetti collaterali. Non lo si compra nelle farmacie, ma nella propria testa: vincendo la pigrizia". Lo ha detto il direttore del Centro cardiovascolare dell'Ospedale Maggiore di Trieste, Andrea Di Lenarda, in un forum all'ANSA. Fare attività fisica, sottolinea, "ha una potenzialità straordinaria per i sani e per le persone a rischio che sono candidate per la familiarità, o per via di altri comportamenti, a sviluppare malattie", così come per le "persone malate, per evitare o ritardare che diventino disabili". Negli anni, spiega Di Lenarda, l'Ospedale Maggiore ha avviato diversi progetti. Uno in particolare, fa sapere, verrà realizzato entro fine anno.

"Grazie al contributo del Comune - conclude - apriremo 7 itinerari pedonali storico-culturali-turistici, in centro città, per valorizzare Trieste e far camminare la gente". (ANSA).



