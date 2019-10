Barcolana 50+1: creato gelato gusto 'Barcolana'

(ANSA) - TRIESTE, 13 OTT - Ha lo strato superiore completamente nero, come un mare di notte e sopra vele di cioccolato bianco: è il gelato gusto Barcolana creato da Omar della gelateria Arnoldo di viale Miramare, appositamente in occasione della edizione 50+1 della regata più grande del mondo.

Il gelato è decisamente gustoso. Il suo creatore spiega che è costituito da mandorlato con uno strato di biscottini e cioccolato bianco; sopra è steso uno strato di pan di Spagna alla Nutella e, infine, un ulteriore strato di cioccolato fondente sul quale, appunto, navigano vele di cioccolato bianco.

"Sta vendendo tantissimo - gongola Omar - piace alle persone, non escludo che continuerò a produrlo anche in futuro e non solo in occasione della Barcolana". (ANSA).