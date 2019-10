Generali: riapre, ristrutturata, sede storica Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 11 OTT - "Trieste sono le Generali e Generali è Trieste". Lo ha detto il presidente del Gruppo, Gabriele Galateri di Genola, aprendo la cerimonia di inaugurazione della ristrutturata sede storica delle Assicurazioni Generali, Palazzo Berlam. L'edificio inaugurato nel 1928, è destinato a ospitare la Generali Academy Group, il nuovo centro di formazione globale del Gruppo. Galateri ha sottolineato che "malgrado lo sviluppo tecnologico di questi anni, rimane fondamentale la preparazione umana", e per questo che il palazzo ospiterà una "iniziativa di formazione". Continuando il "reskilling, cioè la formazione continua, è la risposta vincente per i prossimi anni", ha aggiunto Galateri. Il presidente ha evidenziato che "Generali è sempre stata all'avanguardia e dunque non potevano restare fuori da Intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT)", e tutti i progressi in materia di digitalizzazione. "E' fondamentale per il futuro delle nostre attività". (ANSA).