Polizia: Udine, eseguiti 7 provvedimenti in pochi giorni

(ANSA) - UDINE, 10 OTT - Tre ordini di carcerazione, due provvedimenti di detenzione domiciliare e due mandati di arresto europei. Sono i provvedimenti, detentivi o cautelari emessi da Procure e Tribunali, a cui la Polizia di Stato di Udine ha dato esecuzione nei giorni scorsi in Italia e all'estero. In particolare la Squadra Mobile di Udine ha arrestato una donna di 43 anni, originaria della Sierra Leone, che si era trasferita in provincia e che era destinataria di un ordine di carcerazione per scontare un residuo pena di 11 anni, 4 mesi e 28 giorni di reclusione per una condanna inflittale dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta) per reati di sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione e tratta di esseri umani, avvenuti tra il 2007 e il 2009. La Mobile ha arrestato in esecuzione di due ordini di carcerazione anche un afghano di 28 anni sorpreso nel 2013 a Trieste alla guida di un mezzo con a bordo 8 connazionali per cui è stato condannato a 3 anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. (ANSA).