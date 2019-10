Barcolana: tutelare ambiente, al via 'splastichiamo il mare'

(ANSA) - TRIESTE, 10 OTT - Ridurre il più possibile l'impatto della plastica nel mondo: con queste premesse è nata 'Splastichiamo il mare', iniziativa del gruppo Hera con Heracomm/EstEnegy. Al fianco della multiutility, che ha presentato oggi a Trieste l'iniziativa ed è in Barcolana con uno stand dedicato, la Regione Fvg e la Barcola Grignano che organizza l'evento. Nel villaggio è possibile effettuare una donazione attraverso una pedalata di 30 secondi che commuta l'energia prodotta in fondi che Hera donerà al WWF Riserva Marina di Miramare. "La Regione si pone in prima fila per dare gli strumenti necessari agli enti e associazioni che vogliano mettere in campo azioni concrete per far fronte a una delle emergenze mondiali quali sono le plastiche in mare", ha commentato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro.

Grazie a questa iniziativa, ha spiegato dal canto suo il direttore generale di EstEnergy, Albino Belli, "intendiamo sensibilizzare i cittadini sulla presenza delle plastiche in mare". (ANSA).