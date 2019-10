Imprese: da Friulia 1,5 mln per innovazione Videe

(ANSA) - TRIESTE, 9 OTT - Friulia sostiene il piano di innovazione tecnologica pluriennale di Videe, azienda leader in Italia nei servizi di produzione e broadcasting televisivo. La finanziaria ha concluso un'operazione di 1,5 milioni di euro, che comprende un aumento di capitale di 1 mln e l'emissione di un Minibond da 500 mila euro di durata quinquennale.

L'intervento - spiega una nota - servirà a garantire anche in futuro equipaggiamenti tecnologici all'avanguardia. Oggi la presidente di Friulia, Federica Seganti, ha visitato OBX, OBVAN 4KHDR, la regia mobile televisiva che si trova sul molo Audace a Trieste e che permetterà di trasmettere la tradizionale regata della Barcolana. Videe nasce a Pordenone nel 1988 come impresa attiva nella produzione di documentari televisivi. Il business plan ha previsto investimenti di circa 7 milioni di euro nei prossimi tre anni.

"Siamo in presenza di un attore di primo piano, che ha deciso di continuare a investire in tecnologia per rimanere competitivo anche in futuro", ha detto Seganti.