Vigili del Fuoco: presentati a Udine nuovi mezzi operativi

(ANSA) - UDINE, 08 OTT - Container Nucleo interventi speciali, camper polilogistico completamente rimodernato, carrello per prosciugamento in caso di alluvioni e due torri faro per operare anche di notte e con forte vento: sono i nuovi mezzi operativi della colonna mobile regionale in dotazione ai Vigili del Fuoco Fvg presentati al Comando provinciale di Udine.

"Sono tutti mezzi e attrezzature che avranno sede in ognuno dei quattro comandi della Regione ma che sono attrezzature della colonna mobile regionale, ovvero la struttura che in caso di calamità mobilitiamo in modo unitario dal Fvg, per operare in regione e fuori, anche all'estero", ha spiegato il Comandante regionale ingegnere Eros Mannino. Tra le attrezzature, in particolare, il Container Nis (investimento di 100 mila euro), attrezzato per "far operare 5 o 6 squadre nel realizzare opere provvisionali specie nei beni culturali, cioè interventi di messa in sicurezza". (ANSA).