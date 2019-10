(ANSA) - TRIESTE, 9 OTT - I tempi per le autopsie sui corpi dei due agenti uccisi nella sparatoria di venerdì in Questura a Trieste non saranno brevissimi.

A quanto si apprende l'incarico sarà conferito oggi pomeriggio e potrebbe servire più di una giornata per completare gli esami. Un esito potrebbe esserci entro la settimana anche se non c'è certezza.(ANSA).



Data ultima modifica 09 ottobre 2019 ore 14:30